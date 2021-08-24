對於車用晶片短缺問題，唐亮表示，有關情況確實影響車廠在5月和6月的交付，當時的供貨量較為波動，其他月份未受到影響。唐亮又透露，8月份和9月份有部分豪車的供貨受到影響，如寶馬有一至兩款的車型供貨有10％的影響，奔馳供應有約10％至20％的影響，保時捷則有約5％至10％的影響。唐亮指，中端汽車售價受到「缺芯」影響較大，折扣率明顯收窄，至於不同品牌產品的「回縮」情況要是否供應。唐亮預計，下半年汽車晶片缺貨問題大致緩解，上游車廠已進入復產，亦對問題表示關注。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

滬深三大指數連升兩日 兩市成交額破1.4萬億人幣

THE HENLEY III 日內上載樓書 本周內開價首批料涉81伙

【有片：埋身擊】納指再創新高 芯片股走勢向好

遠展看好港樓市續買地 海外和基金洽合作整幢售樓

中糧家佳康中期生物資產公允價價值調整後 純利轉蝕4.26億人幣

內地官媒：監管部門約談恒大對其他房企有警示指導作用

碧桂園半年多賺6.1% 中期息派0.2098元

嘉華國際上半年純利大跌七成至7.76億 照派中期息7仙

富力中期少賺18.7% 派息0.1元

粵豐環保半年多賺36% 中期息增35%

安踏中期多賺131.6% 派息大增1.86倍 更改每手買賣單位至200股