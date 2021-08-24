永達汽車﹕「缺芯」影響部分豪車8月和9月的供貨
文章日期：2021年8月24日 15:41
永達汽車（3669）今日公布中期業績，收入按年升45.91％至405.06億元（人民幣，下同），純利受惠豪華汽車銷售，按年大增1.43倍至11.25億元。永達汽車副總裁唐亮預計，下半年豪華汽車的銷售會持續「旺盛」，未來3年至5年的需求會保持良好的增長。
對於車用晶片短缺問題，唐亮表示，有關情況確實影響車廠在5月和6月的交付，當時的供貨量較為波動，其他月份未受到影響。唐亮又透露，8月份和9月份有部分豪車的供貨受到影響，如寶馬有一至兩款的車型供貨有10％的影響，奔馳供應有約10％至20％的影響，保時捷則有約5％至10％的影響。唐亮指，中端汽車售價受到「缺芯」影響較大，折扣率明顯收窄，至於不同品牌產品的「回縮」情況要是否供應。唐亮預計，下半年汽車晶片缺貨問題大致緩解，上游車廠已進入復產，亦對問題表示關注。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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