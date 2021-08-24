要不斷提升金融服務實體經濟能力，繼續紥實做好金融支持中小微企業工作，引導金融機構加大對小微企業、「三農」、制造業、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。要提高金融支持區域發展的平衡性和支持行業發展的協調性，促進各類資本規範健康發展，堅決防止資本無序擴張。要持續做好金融服務鄉村振興和金融幫扶工作，加強農村金融基礎設施和金融服務體系建設，促進農民農村共同富裕。

對於防範化解重大金融風險，人行指要堅持底線思維，遵循市場化法治化原則，毫不鬆懈防範化解各種金融風險。要夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關系，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險。要密切監測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。要進一步明確監管部門、行政主管部門、地方政府以及金融機構、企業等各方責任，推動做好重點省份高風險機構數量壓降工作。要進一步加強政策研究儲備，加強金融法治和基礎設施建設，加快推進制定《金融穩定法》。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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