【有片：選股王】熱炒股大上大落 分散投資可留意環保股
文章日期：2021年8月24日 13:17
港股繼續反彈，恒指高開向上，最多升493點、高見25603點回順，並於25400點有承接回升，半日收報25501點，升392點或1.56%。大市半日成交843億元。
科技股急升，恒生科技指數升4.5%。美團（3690）升9%，阿里巴巴（9988）升半成。濠賭、醫藥生物科技都有反彈。銀河娛樂（0027）藥明生物（2269）升逾7%。電動車概念、新能源、物管、餐飲包裝食品、航運、金屬礦石、中資券商等等有追捧。業績左右個股表現，新奧能源（2688）半年業績遜預期，股價急挫逾一成。
大市熱炒股焦點股大上大落，分散投資可以留意環保股。光大環境（0257）早前公布上半年業績表現理想，吸引市場對環保股目光。水務股中國水務（0855）走勢最強，連續3周後本周再漲，近兩日累升半成，保持強勢，惟今早升至7元遇到阻力，該水平阻力不輕，回調料於10天線約6.6元有支持。低殘的北控水務（0371）亦於拾級向上，昨天升破50天線之上，短線有望挑戰下降軌約3.25元甚至高位3.4元。不過公司下周一公布業績或導致股價波動。
劉思明