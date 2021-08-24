他指出，集團手上有逾500億元發展項目可予推出，料今年可見到來自英國的樓盤銷售貢獻大很多，最近當地銷售進展不俗。除散戶外，他們亦積極和基金洽商合作展開全幢式銷售，當中涵蓋英國、新加坡及倫敦。

至於酒店業務方面，執行董事邱詠筠稱，自新冠疫情去年爆發至今，集團旗下酒店已在全球接受25萬名檢疫人士預訂房間，共服務約26萬人及4000名醫護人員。在香港的酒店入住率達到8成，9月份亦見爆滿。位於馬來西亞及新加坡的酒店，則獲承包處理密切接觸者及檢疫個案。澳洲珀斯的麗斯卡爾頓酒店平日入住率則達5至6成，周末高見7至8成。內地的成都酒店亦獲承包用作處理密切接觸個案至今年底。英國的酒店業務既服務檢疫人士，亦多了staycation的需求。

較早前遠展有份投資的澳洲博彩公司The Star，叫停與當地同業皇冠度假村合併，孔祥達指出，這與政府基於歷史運作原因，在檢討後認為皇冠多內部問題需處理及面對挑戰有關，因此暫時撤銷合併，日後不致於不再提出合併，The Star繼續對參與皇冠的合併計劃仍感興趣，如落實的話有望成為當地歷史上最大合併計劃。

記者：陳偉燊

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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