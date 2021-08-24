中糧家佳康中期生物資產公允價價值調整後 純利轉蝕4.26億人幣
文章日期：2021年8月24日 12:48
中糧家佳康（1610）今年上半年生物資產公允價價值調整前純利為15.75億元（人民幣，下同），較去年同期13.85億元升13.6%；惟調整後則淨虧損4.26億元，按年盈轉虧。生物資產公允價價值調整前每股基本盈利為0.4元，調整後則為每股虧損0.11元，不派息。
集團期內營業額為75.03億元，按年減少18.2%，主要由於肉類進口分部銷量跌57.1%至7.5萬噸，以致相關收入按年下降58%。
至於集團今年上半年生豬出欄量為167.2萬頭，較去年同期提高1.08倍，帶動相關收入按年升53.1%至15.96億元；而期內生鮮豬肉銷量為6.5萬噸，按年提升26.8%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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