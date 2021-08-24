文中又指，金融監管部門約談恒大的消息「一石激起千層浪」。此次約談是監管踐行「系統觀念」，防控金融風險的一個很好例證。

文章提到，恒大作為房地產行業的頭部企業，應當認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的決策部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。此次約談在推進恒大化解債務危機的同時，也能對其他房企起到一定的警示指導作用。防控金融風險不容有例外和特殊，所有的房企都要遵守監管規則，不踩線、不踰矩。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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