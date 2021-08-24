內地官媒：監管部門約談恒大對其他房企有警示指導作用
文章日期：2021年8月24日 12:40
中國恒大（3333）早前遭中國人行及銀保監約談。內地官方媒體《經濟日報》刊登署名姚進、題為《堅持底線思維增強系統觀念——論防範化解重大金融風險》的評論文章提到，監管部門在此時約談恒大，一方面有助於促進行業平穩健康發展，另一方面也能平息市場上的謠言和猜測。接下來，監管部門還要及時監測市場動態，防止不良訊息發酵，加強與市場的溝通和指引，避免謠言發酵引發市場波動風險。
文中又指，金融監管部門約談恒大的消息「一石激起千層浪」。此次約談是監管踐行「系統觀念」，防控金融風險的一個很好例證。
文章提到，恒大作為房地產行業的頭部企業，應當認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的決策部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。此次約談在推進恒大化解債務危機的同時，也能對其他房企起到一定的警示指導作用。防控金融風險不容有例外和特殊，所有的房企都要遵守監管規則，不踩線、不踰矩。
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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