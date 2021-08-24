第一服務半年多賺半成 不派息
文章日期：2021年8月24日 12:29
物管股第一服務 （2107） 公布中期業績，截至今年6月底，集團收益為5.09億元 (人民幣，下同) ，較去年同期增約53.8%。股東應佔溢利為6520萬元，同比增52.6%，撇除截至去年6月底止6個月確認的一次性上市開支的影響，每股盈利為0.0653元，不派中期息。
期內，集團毛利按年增51.4%至1.71億元，溢利則增逾一倍至7180萬元。集團的總在管建築面積（「建築面積」）為5320萬平方米，按年增245.3%，總合約建築面積同比增147.7%至7300萬平方米。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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