粵豐環保半年多賺36% 中期息增35%
文章日期：2021年8月24日 12:26
粵豐環保（1381）公布，截至今年6月底止中期收入升34.4%至26.95億元，盈利按年增長36.4%至6.16億元，每股盈利0.254元，派中期息每股5仙，較去年同期多派35.1%。
期內粵豐環保無害化處理垃圾462萬噸；利用綠色能源發電17.94億千瓦時，節約標準煤46.6萬噸，抵消二氧化碳當量排放260萬。
粵豐環保中午收報4.28元，升4.9%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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