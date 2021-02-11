集團中期實現總收入按年升27%至約為23.493億元，毛利按年升3.1%至約4.628億元。集團中期淨借貸比率由去年底的55.6%再降5.9個百分點，至中期約49.7%。集團截至中期的總借貸下降至約3,242.4億元，加權平均借貸成本為5.39%，較2020年底下降17個基點。

集團披露，結合已有的房地產開發及建築業務，集團2021年上半年研發費用上升至約12.91億元，較2020年中期的10.3億元增加25.3%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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