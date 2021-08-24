集團今年上半年營業額按年減七成至25.11億元，主要來自本港大埔白石角嘉熙、上海嘉濤灣及嘉御庭第三期的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入；計及合營企業及聯營公司後，集團應佔營業總額為32.24億元。

截至今年6月底，集團已簽約之應佔銷售為96億元，而已簽約但未確認之應佔銷售約為174億元，包括啟德嘉峯匯錄109億元收入，相關銷售額預計於今年下半年及明年入賬。

嘉華國際中午收報3.54元，升1.14%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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