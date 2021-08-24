富力中期少賺18.7% 派息0.1元
文章日期：2021年8月24日 12:28
富力（2777）公布，中期純利減少18.7%，至30.8億元人民幣(下同)，派息0.1港元。期內協議銷售額增至650.8億元，上升18%；減少184.0億元總負債。純利減少，主要是入賬面積、產品組合變動及較高的融資成本等影響了盈利表現。隨著年底交付建築面積增加，集團預計整體盈利能力及利潤率將較上半年有所改善。
期內，集團主要業務物業發展的營業額增加17%至359.5億元及純利減少15%至29.6億元。營業額增加主要由於已售的交付面積增加至410萬平方米，較去年同期增加22%。於期內來自物業投資及酒店營運分部的經常性營業額增長63%至30.3億元。來自物業投資的盈利能力繼續對集團作出重大的貢獻，其純利（不包括重新估值）為5.40億元。
2021年的平均售價上升至每平方米人民幣13,400元，主要由於一線及二線城市銷售佔比較高。
公司指，今年將繼續執行年初制定的銷售計劃；估計可售資源超過人民幣2,700億元。
富力收報6.91元，升0.73%。
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