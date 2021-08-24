期內，集團主要業務物業發展的營業額增加17%至359.5億元及純利減少15%至29.6億元。營業額增加主要由於已售的交付面積增加至410萬平方米，較去年同期增加22%。於期內來自物業投資及酒店營運分部的經常性營業額增長63%至30.3億元。來自物業投資的盈利能力繼續對集團作出重大的貢獻，其純利（不包括重新估值）為5.40億元。

2021年的平均售價上升至每平方米人民幣13,400元，主要由於一線及二線城市銷售佔比較高。

公司指，今年將繼續執行年初制定的銷售計劃；估計可售資源超過人民幣2,700億元。

富力收報6.91元，升0.73%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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