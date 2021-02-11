期內，集團收益錄228.12億元，按年增加55.5%，其中安踏品牌錄得收益105.78億元，按年增加56.1%；FILA收益錄108.27億元，按年增加51.4%；毛利錄144.08億元，按年增加72.8%，毛利率錄63.2%，按年升6.4個百分點。

另外，安踏董事會宣布，於聯交所買賣股份每手買賣單位將由1000股股份更改為200股股份，自今年10月4日上午9時正起生效。

集團預計，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份之門檻，從而促進股份買賣及提升股份之流通性，吸引更多投資者，因而擴大股東基礎。

按於緊接公告日期之前交易日(8月23日)收市價每股股份170.1元計算，每手買賣單位股份市值為17.01萬元，於更改每手買賣單位後將為34,020元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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