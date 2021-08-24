永達汽車中期多賺1.2倍至11.72億人幣
文章日期：2021年8月24日 12:19
主打內地汽車銷售的永達汽車（3669）公布，截至今年6月底止，中期純利錄11.72億元（人民幣，下同），較去年同期增長1.21倍。每股盈利為0.59元，不派中期息。
集團今年上半年綜合收入為411.26億元，按年升45.6%；毛利則增43.6%至43.31億元。期內新車銷量達115,834輛，同比升41.3%；其中豪華品牌新車銷量按年升32.5%，至77,018輛，包括寶馬及保時捷等品牌銷量分析同比升47.5%和24.2%。新車整體銷售收入為339.78億元，按年升44.1%，毛利率達3.15%。
至於維修保養等售後服務業務收入錄55.18億元，較去年同期增長39.3%；而金融保險代理服務收入則達6.2億元，同比升27%。
永達汽車中午收報12.54元，升4.3%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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