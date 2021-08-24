上半年腎科系列產品銷售收入按年增長約13.6%，其中尿毒清顆粒仍然是集團的皇牌產品；醫用成像對比劑銷售收入升21.2%；骨傷系列產品收入按年大跌63.5%；皮膚系列產品銷售增長約138.1%；肝膽系列產品銷售增長約188.6%；婦幼系列產品銷售增長達29.6%；及其他藥物銷售下降達16.4%。公司表示，整體銷售收入增加主要是由於集團持續開拓產品市場以及發展全國各地的銷售網絡。

期內康臣葯業平均毛利率為74.6%，與去年同期持平。

康臣葯業中午收報4.25元，升1.4% 。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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