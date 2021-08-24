期內，集團於中國內地的收入按年增長189.5%至7.04億元，佔總收入34.0%，集團表示，國內消費強勁反彈，內地業務超越了新冠疫情前的水平，其分部溢利較去年同期翻5倍至1.20億元。而香港市場收入增長70.3%至8.58億元。集團指，儘管訪港旅客人數減少，不過，本地消費市場已重拾升勢。

集團表示，中國的整體經濟已快速恢復，相信內地市場將成為集團業務增長的重要驅動力。集團將通過加強零售網絡及業務經營擴大於內地的市場。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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