英皇鐘錶珠寶轉虧為盈 派中期息0.55仙
文章日期：2021年8月24日 12:02
英皇鐘錶珠寶 （0887） 公布中期業績，截至今年6月底，集團收入按年大增1.22倍至20.71億元，毛利增1.1倍至6.38億元。擁有人應佔溢利為1.60億元，較去年虧損1.29億元轉虧為盈，每股盈利為1.95港仙，派每股中期股息0.55仙，去年同期則沒有。
期內，集團於中國內地的收入按年增長189.5%至7.04億元，佔總收入34.0%，集團表示，國內消費強勁反彈，內地業務超越了新冠疫情前的水平，其分部溢利較去年同期翻5倍至1.20億元。而香港市場收入增長70.3%至8.58億元。集團指，儘管訪港旅客人數減少，不過，本地消費市場已重拾升勢。
集團表示，中國的整體經濟已快速恢復，相信內地市場將成為集團業務增長的重要驅動力。集團將通過加強零售網絡及業務經營擴大於內地的市場。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
美國SEC據報對赴美IPO的中國企業頒布新規定 加強資訊披露