管理層指，上半年收購的雪松智聯過往收購增長均達50%，淨利潤增長達80%，而上海申勤亦帶來了1800萬平方米的管理面積，令公司的業務更好地擴展至長三角及公建類業務。而且雪松及申勤亦可以藉此再為外拓助力，為彼此互相介紹新項目，保持原生動力。

集團又強調，外拓方面發展良好，在管的3000萬方外拓面積中，若按地區計，長三角及珠三角各佔40%，中西部及環勃海各佔10%，屬全國布局。若按類型計，住宅類則佔60-70%，其餘20%為公建類，商業類佔10-20%，分布全業態。

近年物管政策支持增值服務發展，行家都爭相布局，集團亦表示會在合法合規基礎，及以客戶需要為中心去保持發展，已成立相關事業部，發展如家居生活服務；物業代理服務；及公共區域增值服務等。集團又會開拓一些新賽道，如家居維修、會所體驗，兒童幼教、數字遊戲、托幼家政則與一些機構去合作，養老也會深度合作等，開拓更多跨業態的業務。

合景悠活早市升6.72%，報6.35元。集團2021年中期純利3.15億元人民幣（下同），按年升1.54倍，每股盈利為0.16元，不派中期息。中期總在管建築面積約達1.651億平方米及總訂約建築面積約達2.217億平方米，按年增長617.8%和540.8%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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