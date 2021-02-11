恒指半日升392點或1.56%，報25501點，成交金額843億元；國指升176點或2%，報8992點。恒生科技指數收報6293點，升4.52%。

藍籌27隻升，28隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升9.42%，收報213.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻134點；申洲國際（2313）跌4.43%，收報174.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.3%，收報41.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報71.85元，升12%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報26.15元，跌1.13%。

北水南下合計淨流入15.18億元，較上日增加258.7%，淨流入金額是2021年8月11日56.32億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入19.41億元。南水北上合計淨流入47.27億元人民幣，較上日增加158.1%，連續第2日流入，累計流入65.58億元。

恒大售灣仔物業，越秀：過兩天才會有結果。恒大（3333）收報4.53元，升5.1%。

美國裁定六家與中國忠旺（1333）有關聯的公司欺詐罪名成立。收報1.66元，升1.22%。

富智康（2038）與Stellantis成立汽車智能駕駛艙合營企業。收報1.14元，升9.62%。

多間公司公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報170元，跌0.06%；碧桂園（2007）收報8.27元，升0.98%；海底撈（6862）收報27.75元，升5.11%；思捷（0330）收報0.71元，升4.41%；復星（0656）收報9.68元，升3.2%；金山軟件（3888）收報37.4元，升0.27%；平安好醫生（1833）收報61.3元，升1.49%；富力（2777）收報6.91元，升0.73%。

先瑞達醫療（6669）今上市，定價23.8元。收報17.82元，跌22.52%。

港科探索（1137）3900萬入股印尼電商，將支援系統建設。收報9.11元，升0.66%。

復星醫藥（2196）港澳售復必泰，上半年收入逾5億。收報55元，升1.38%。

保利物業（6049）半年多賺22.8%，不派中期息。收報46.25元，升8.06%。

中渝置地（1224）中期轉賺2.31億元，評估恒大汽車（0708）表現適時調整。收報1.85元，跌1.6%。

京東（9618）上季non-GAAP盈利跌28%，勝預期。收報268.2元，升10.1%。

神冠控股（0829）上半年多賺1.26倍至6120萬。收報0.415元，跌7.78%。

京東物流（2618）中期虧損152.14億元，不派中期息。收報27元，升8.22%。

新奧能源（2688）中期多賺近4成，首派中期息每股0.59元。收報141.6元，跌12.7%。

恒基發展（0097）中期純利減少37.5%，息1仙。收報0.4元，無升跌。

百盛商業（3368）中期虧轉盈賺700萬，不派息。收報0.27元，無升跌。

Hypebeast（0150）首季收益增57.9%至2億元，首季已簽訂合約價值升112%。收報1.06元，升10.42%。

恒地（0012）中期基礎盈利增逾5成，中期息0.5元。收報35.15元，跌1.82%。

兩間門店涉食安問題，奈雪的茶（2150）遭處頂格罰款。收報9.63元，升0.94%。

港通（0032）中期多賺1.42倍賺4.46億，投資恒大錄虧損逾1億。收報12.4元，跌1.12%。

同程藝龍（0780）半年轉賺4.61億元人民幣。收報16.12元，升4.95%。

天虹紡織（2678）賺多122倍，息派50港仙。收報11.9元，升4.39%。

國泰君安國際（1788）上半年盈利升55%，中期息多派47%。收報1.32元，升4.76%。

藥明生物（2269）中期多賺1.5倍，不派息。收報121.6元，升7.61%。

奧園健康（3662）今年第三方外拓目標500萬平方米。收報4.43元，升4.98%。

康師傅（0322）中期少賺14.5%，中期息6.88美仙。收報14.08元，升4.61%。

破頂股表現

破頂股包括，德信服務（2215）創上市新高，見3.82元，收報3.54元，升5.04%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.82元，收報4.71元，跌0.84%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.46元，收報4.37元，升0.46%；首創置業（2868）創52周高，見2.7元，收報2.7元，升0.75%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.03元，收報1.95元，升2.63%；中國水務（0855）創52周高，見7.23元，收報6.99元，升4.02%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.35元，收報1.35元，升5.47%；招商局商業房託（1503）創52周高，見3.04元，收報3元，升1.01%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.57元，收報4.49元，升2.51%。

破底股方面

破底股包括，康德萊醫械（1501）創上市新低，見25元，收報26元，跌0.19%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.37元，收報2.52元，升0.8%；大家樂（0341）見52周低14.2元，收報14.2元，跌0.42%；中國平安（2318）見52周低62.8元，收報63.15元，跌0.39%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.95元，無升跌；平保（2318）見52周低62.8元，收報63.15元，跌0.39%；百威（1876）見52周低19.28元，收報19.54元，跌0.1%；恒智控股（8405）見52周低0.78元，收報0.78元，跌2.5%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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