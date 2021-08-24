中金：董事會會議延期及延期刊發中期業績
文章日期：2021年8月24日 12:00
中金（3908）今早發公告指，原定於昨日舉行的董事會會議延期，原定同日批准和刊發的中期業績亦將延期。
公司指，目前公司2021年中期業績尚在準備中，無法按原預定時間刊發。公司將加快推進相關工作，預計於2021年8月31日或之前召開董事會會議審議和批准2021年中期業績和其刊發。
中金收報18元，跌1.5%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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