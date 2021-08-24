恒大售灣仔物業 越秀：過兩天才會有結果
文章日期：2021年8月24日 11:48
昨日有傳恒大（3333）將蝕讓灣仔總部，內地第一財經記者以投資者身份致電越秀地產，工作人員表示「過兩天才會有結果」。
日前有報道指，恒大擬以105億元將其香港總部大樓出售予越秀地產，作價低於其於2015年以125億元買入的價格。
恒大（3333）現報4.51元，升4.64%；恒大物業（6666）現報5.77元，升5.48%；恒大汽車（0708）見52周低7.29元，現報7.73元，升0.65%；恒騰（0136）現報3.95元，升8.52%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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