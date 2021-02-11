港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌
文章日期：2021年8月24日 11:16
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升0.07點子至0.06982%。
港元現報7.7895元升值32點子，曾升值最多0點子，報7.7927元，亦曾升值最多34點子，報7.7893元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.03753%；1星期HIBOR跌0.32點子至0.04161%；2星期HIBOR升0.14點子至0.05161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.14554%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.24821%；12個月期HIBOR升0.05點子至0.34982%。
美元指數現報93.027升值0.069點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0161%，終止單日收窄，利差是2021年8月20日後最高，當日差距為-0.0132%。
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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