美國裁定六家與中國忠旺有關聯的公司欺詐罪名成立
文章日期：2021年8月24日 10:46
《彭博》報道，美國裁定六家與內地鋁製品產銷商中國忠旺（1333）創辦人劉忠田有關聯的公司喬裝掩蓋鋁出口，以避免支付18億美元（約140.4億港元）的關稅，並提高中國忠旺的價值。
美國司法部表示，六家與商中國忠旺有關聯的公司將大量的鋁材製作成「托盤」（pallets）出口至美國，並且掩蓋這些鋁材來自於中國的事實，以逃避18億美元的反傾銷關稅。司法部又指，劉忠田捏造了鋁銷售，以提升中國忠旺的價值。忠旺沒有就報道作出回應。
中國忠旺現報1.66元，升1.22%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
美國SEC據報對赴美IPO的中國企業頒布新規定 加強資訊披露
恒指高開319點 藥明生物升7.96% 先瑞達醫療上市潛水20.35%
港股ADR升130點 夜期高水232點 安踏、碧桂園、海底撈等業績