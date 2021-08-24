人民日報刊研究員文章 下半年宏觀政策要更加積極主動發力
文章日期：2021年8月24日 10:20
《人民日報》刊登中國宏觀經濟研究院王昌林等撰文稱，下半年，宏觀政策要更加積極主動發力，做好跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，激發和釋放更為強勁的內生動力，保持經濟運行在合理區間。
文章指，針對今年底和明年上半年可能面對的經濟波動風險，需要增強財政支撐作用，著力發揮政府投資的關鍵牽引作用。
文章亦提到，要實現2035年人均國內生產毛額達到中等已開發國家水平的遠景目標，需要保持合理經濟增速。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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