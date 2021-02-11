MSCI董事長：中國股市或能擺脫監管並再創新高
文章日期：2021年8月24日 10:11
MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez在接受彭博電視訪問時表示，中國股市或許能夠像過去那樣擺脫監管擔憂，並創下歷史新高。
Henry Fernandez表示，中國市場每三到四年就會迎來一場監管合規壓力，但總是能夠「很快」就恢復過來並創下新高。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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