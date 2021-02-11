恒指高開319點 藥明生物升7.96% 先瑞達醫療上市潛水20.35%
文章日期：2021年8月24日 09:26
恒指今早高開319點或1.28%，報25428點，成交金額34億元；國指今早高開122點或1.4%，報8938點。恒生科技指數開市報6171點，升2.49%。
藍籌40隻升，9隻下跌，9隻無升跌。藥明生物（2269）升7.96%，報122元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升3.09%，報156.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；恒隆地產（0101）跌1.01%，報19.62元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.12%，報42.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報256.2元，升5.17%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）開市報3.94元，跌1.25%。
富智康（2038）與Stellantis成立汽車智能駕駛艙合營企業。富智康開市報1.09元，升4.81%。
多間公司公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報171.3元，升0.71%；碧桂園（2007）開市報8.24元，升0.61%；海底撈（6862）開市報26.8元，升1.52%；思捷（0330）開市報0.68元，無升跌；復星（0656）開市報9.46元，升0.85%；金山軟件（3888）開市報38.3元，升2.68%；平安好醫生（1833）開市報60.7元，升0.5%；恒大（3333）開市報4.31元，無升跌。
先瑞達醫療（6669）今上市，定價23.8元。開市報18.32元，跌20.35%。
港科探索（1137）3900萬入股印尼電商，將支援系統建設。開市報9.2元，升1.66%。
復星醫藥（2196）港澳售復必泰，上半年收入逾5億。開市報56.95元，升4.98%。
保利物業（6049）半年多賺22.8%，不派中期息。開市報45.1元，升5.37%。
中渝置地（1224）中期轉賺2.31億元，評估恒大汽車（0708）表現適時調整。無成交，報1.88元。
京東（9618）上季non-GAAP盈利跌28%，勝預期。開市報256.2元，升5.17%。
神冠控股（0829）上半年多賺1.26倍至6120萬。開市報0.445元，跌1.11%。
京東物流（2618）中期虧損152.14億元，不派中期息。開市報25.55元，升2.4%。
新奧能源（2688）中期多賺近4成，首派中期息每股0.59元。開市報151元，跌6.91%。
恒基發展（0097）中期純利減少37.5%，息1仙。無成交，報0.4元。
百盛商業（3368）中期虧轉盈賺700萬，不派息。無成交，報0.27元。
Hypebeast（0150）首季收益增57.9%至2億元，首季已簽訂合約價值升112%。開市報1元，升4.17%。
恒地（0012）中期基礎盈利增逾5成，中期息0.5元。開市報36.05元，升0.7%。
兩間門店涉食安問題，奈雪的茶（2150）遭處頂格罰款。開市報9.51元，跌0.31%。
港通（0032）中期多賺1.42倍賺4.46億，投資恒大錄虧損逾1億。無成交，報12.54元。
同程藝龍（0780）半年轉賺4.61億元人民幣。開市報15.72元，升2.34%。
天虹紡織（2678）賺多122倍，息派50港仙。開市報11.76元，升3.16%。
國泰君安國際（1788）上半年盈利升55%，中期息多派47%。開市報1.28元，升1.59%。
藥明生物（2269）中期多賺1.5倍，不派息。開市報122元，升7.96%。
奧園健康（3662）今年第三方外拓目標500萬平方米。無成交，報4.22元。
康師傅（0322）中期少賺14.5%，中期息6.88美仙。開市報13.4元，跌0.45%。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.43元，開市報4.43元，升1.84%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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