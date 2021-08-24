根據合營協議，透過與Stellantis合作，集團可與Stellantis開展業務，業務涵蓋智能駕駛艙及相關輔助功能連同配套硬件及軟件，從而產生更多收入，並加強利用其資產、能力、知識產權、研發成果及能力（特別是本集團於IoV（車聯網）業務分部中提供創新軟件設計及硬件開發服務及解決方案以及無線通訊及資訊交換技術及雲端服務方面的專業知識及經驗，連同配套網絡及生態系統），符合公司及其股東的整體利益，以推進集團的業務策略，積極擴大其於IoV業務分部的參與，不斷建立一個更佳的互聯網及移動生態系統。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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