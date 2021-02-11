個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.56%，折合報440.59元；阿里巴巴（9988）升0.99%，折合報153.6元；美團（3690）升1.23%，折合報50.7.7元；匯控（0005）跌0.06%，折合報42.38元；建行（0939）跌0.09%，折合報5.67元。

道期現升0.187%；標期現升0.15%；納期現升0.15%。日股現升0.77%，韓股現升1.14%，澳股現升0.27%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，安踏（2020）、碧桂園（2007）、海底撈（6862）、思捷（0330）、復星（0656）、金山軟件（3888）、平安好醫生（1833）、富力（2777）等。

先瑞達醫療（6669）今上市，定價23.8元。

港科探索（1137）3900萬入股印尼電商，將支援系統建設。

復星醫藥（2196）港澳售復必泰，上半年收入逾5億。

保利物業（6049）半年多賺22.8%，不派中期息。

中渝置地（1224）中期轉賺2.31億元，評估恒大汽車（0708）表現適時調整。

京東（9618）上季non-GAAP盈利跌28%，勝預期。

神冠控股（0829）上半年多賺1.26倍至6120萬。

京東物流（2618）中期虧損152.14億元，不派中期息。

新奧能源（2688）中期多賺近4成，首派中期息每股0.59元。

恒基發展（0097）中期純利減少37.5%，息1仙。

百盛商業（3368）中期虧轉盈賺700萬，不派息。

Hypebeast（0150）首季收益增57.9%至2億元，首季已簽訂合約價值升112%。

恒地（0012）中期基礎盈利增逾5成，中期息0.5元。

兩間門店涉食安問題，奈雪的茶（2150）遭處頂格罰款。

港通（0032）中期多賺1.42倍賺4.46億，投資恒大錄虧損逾1億。

同程藝龍（0780）半年轉賺4.61億元人民幣。

天虹紡織（2678）賺多122倍，息派50港仙。

國泰君安國際（1788）上半年盈利升55%，中期息多派47%。

藥明生物（2269）中期多賺1.5倍，不派息。

奧園健康（3662）今年第三方外拓目標500萬平方米。

康師傅（0322）中期少賺14.5%，中期息6.88美仙。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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