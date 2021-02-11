美國FDA完全批准輝瑞新冠疫苗，市場憧憬疫苗加快接種推動經濟前景，道指連升兩日，標指、納指亦連升3日，及齊創歷市新高，分別高見4489.88點，及高見14963.47點，而納指更同時創收市價計新高。另外，受金融市場反彈和防疫進展跡象的提振，原油價格創9個月來最大漲幅，紐約期油升5.6%，報65.64美元；布蘭特期油升5.5%，報68.75美元。數據方面，美國服務業和製造業增速放緩至八個月低點。