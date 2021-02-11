FDA完全批准輝瑞疫苗 標指、納指齊創新高 道指升215點
文章日期：2021年8月24日 08:15
美國FDA完全批准輝瑞新冠疫苗，市場憧憬疫苗加快接種推動經濟前景，道指連升兩日，標指、納指亦連升3日，及齊創歷市新高，分別高見4489.88點，及高見14963.47點，而納指更同時創收市價計新高。另外，受金融市場反彈和防疫進展跡象的提振，原油價格創9個月來最大漲幅，紐約期油升5.6%，報65.64美元；布蘭特期油升5.5%，報68.75美元。數據方面，美國服務業和製造業增速放緩至八個月低點。
道瓊斯工業平均指數收漲215點，升幅0.62%，報35335點。標普500指數收漲37點，升幅0.86%，報4479點。納斯達克綜合指數收漲227點，或1.55%，報14942點。
波音升3.16%，報219.4美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而聯合健康跌1.01%，報425.36元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報149.71元，升1.02%，谷歌母公司Alphabet收市報2800.83元，升1.9%，亞馬遜收市報3265.87元，升2.06%，Facebook收市報363.35元，升1.1%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報471點。德國DAX指數收漲0.29%，報15852點；法國CAC 40指數漲0.87%，報6683點；英國富時100指數收漲0.3%，報7109點。