集團指出，復必泰（mRNA新冠疫苗）上半年在港澳地區納入政府接種計劃，期內實現收入逾5億元。受惠於復必泰銷售，旗下抗感染核心產品業務上半年銷售錄得45.3%增長，收入達26.56億元。不計BioNTech的公允值上升，集團實現分部利潤達12.57億元，按年增長12.74%。連同BioNTech在內的金融資產，期內金融資產實現公允值上升11.83億元，按年增長49.6倍。

其指出，復必泰截至8月20日，港、澳分別累計接種約431.4萬劑及87萬劑。其於7月份更與包括台積電、鴻海、永齡基金會以及慈濟基金會，簽訂共計1500萬劑mRNA新冠疫苗的銷售協議，該疫苗將被買方，捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。另其於內地境內就該新冠疫苗的II期臨床試驗等工作，在有序推進中。

期內該集團的經營活動產生現金流量淨額17.07億元，同比增長16.79%；研發費用15.62億元，同比增加3.58億元 ，按年增加29.73%。