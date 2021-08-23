集團中期收入按年升43.1%至51.53億元，毛利率按年減0.4個百分點至20%。期內物業管理服務收入按年增加約37.5%至約31.43億元，毛利率按年跌0.6個百分點至16.4%，主要由於集團在管項目面積的擴大及在管項目 數量的增長。

非業主增值服務收入按年增加約45.7%至約8.07億元，非業主增值服務的毛利率約為18.5%，按年跌2.2個百分點，主要因提供案場協銷服務的項目數量持續增長；及其他非業主增值服務業務快速增長。

社區增值服務收入按年增加約58%至約12.03億元，毛利率按年升0.2個百分點至30.4%，主要因期內疫情整體趨於穩定，對社區媒體、社區空間管理、家政服務等入戶增值服務的影響減少；集團管理規模的擴張及服務用戶的增長等；以及美居服務、社區零售、社區媒體、家政服務四大垂直產業持續孵化，服務能力不斷提升。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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