保利物業半年多賺22.8% 不派中期息
文章日期：2021年8月23日 20:08
保利物業（6049）公布，中期純利按年升22.8%至4.908億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.89元，不派中期息。
集團中期收入按年升43.1%至51.53億元，毛利率按年減0.4個百分點至20%。期內物業管理服務收入按年增加約37.5%至約31.43億元，毛利率按年跌0.6個百分點至16.4%，主要由於集團在管項目面積的擴大及在管項目 數量的增長。
非業主增值服務收入按年增加約45.7%至約8.07億元，非業主增值服務的毛利率約為18.5%，按年跌2.2個百分點，主要因提供案場協銷服務的項目數量持續增長；及其他非業主增值服務業務快速增長。
社區增值服務收入按年增加約58%至約12.03億元，毛利率按年升0.2個百分點至30.4%，主要因期內疫情整體趨於穩定，對社區媒體、社區空間管理、家政服務等入戶增值服務的影響減少；集團管理規模的擴張及服務用戶的增長等；以及美居服務、社區零售、社區媒體、家政服務四大垂直產業持續孵化，服務能力不斷提升。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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