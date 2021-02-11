中國銀行出資130億澳門元設澳門子行
文章日期：2021年8月23日 19:14
中國銀行 （3988） 公布，將出資130億澳門元，投資設立全資子公司中國銀行（澳門）股份有限公司。澳門子行業務包括個人金融業務和當地中小企業金融業務。
中國銀行表示已收到中國銀行保險監督管理委員會的批覆和中國澳門特別行政區政府的許可，同意設立澳門子行。
該行稱，是次投資是為服務國家戰略、支持粵港澳大灣區建設、滿足中國澳門特別行政區政府發展特色金融需要的重要舉措。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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