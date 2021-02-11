中國銀行表示已收到中國銀行保險監督管理委員會的批覆和中國澳門特別行政區政府的許可，同意設立澳門子行。

該行稱，是次投資是為服務國家戰略、支持粵港澳大灣區建設、滿足中國澳門特別行政區政府發展特色金融需要的重要舉措。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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