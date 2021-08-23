集團上半年總收入3.435億元，按年增23.8%，期內來自利息收入7579.8萬元，按年升85.8%，來自其他來源的收入2.68億元，按年升13.1%。

集團指，旗下臨近啟德的項目啟匯在截至6月底已租出71%，周邊零售及商業建築物提供購物、餐飲及娛樂設施。該項目收購成本為75億元，而中渝集團擁有25%權益。入口大堂及公共區域的翻新及裝修，以及外部幕牆的改善工程已大致完成，預計能吸引優質的租戶。

財務投資分部收益為2.189億元，按年升119%。當中投資及應收貸款的股息及利息為7660萬元，其投資組合的公平值收益及已變現收益分別為1.296億元及3150萬元。集團披露其投資組合截至2021年6月底的賬面總值50.247億元，按年跌16.6%。

集團於恒大汽車（0708）的投資為單一公平值佔集團總資產5%或以上的重大投資，截至2021年6月底中渝持有恒大汽車8361.5萬股，投資成本為1.812億元，持股佔比0.86%，於恒大汽車投資的公平值為24億元，佔集團總資產的6.8%。期內，由於恒大汽車股價下跌，導致綜合其他全面收益表確認未變現公平值虧損1.09億元，2020年中期則錄未變現公平值收益2.18億元。

中渝又提到，對於恒大汽車投資的未來前景，認為其表現在很大程度上受新能源汽車產業發展以及14款車型（其中9款已發佈，即恒馳一至恒馳九）的發展步伐所規限。儘管期內新能源汽車行業市場競爭激烈，金融市場面臨疫情的波動，但恒大汽車仍通過發行新股的股權融資方式籌集總計260億元，以支持其新能源汽車業務。

集團注意到恒大汽車的股價從2021年7月開始受到其控股股東中國恒大（3333）的負面消息困擾而帶來不利影響，並將繼續評估其於恒大汽車投資的表現，及時對其投資作出適當調整，以為其股東帶來最大回報。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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