于清明稱，今年集團已就數字化轉型方面成立小組，並且以旗下數字科技公司作為載體，並會作長期及不斷投入，開發線上線下發展，預計在「十四五」規劃期間，投資近20億元人民幣。在線下方面，由於集團本身有藥房業務支撐，因此相信會比同行有優勢。面對行業的毛利率下跌方面，集團會向開發高毛利產品及業務方面去發展。財務總監李曉娟補充，集團旗下醫療器械業務的毛利率比傳統醫藥行業為高，未來擬優化業務結構，例如開發耗材業務及線上生意，冀對毛利率構成支持。

記者：陳偉燊

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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