國藥：擬在十四五期間投資近20億進行數字化轉型
文章日期：2021年8月23日 18:39
國藥控股（1099）董事長于清明今午在中期業績的電話會議內指出，集團有意在數字化轉型方面，在「十四五」規劃期間，投資近20億元人民幣。同時集團擬在醫療產業平台方面，在體外診斷醫療器材（IVD）、耗材類如口罩及防護用品等方面，均有意參與其中，並且和智能製造領域配合，並待日後進一步披露具體計劃。
于清明稱，今年集團已就數字化轉型方面成立小組，並且以旗下數字科技公司作為載體，並會作長期及不斷投入，開發線上線下發展，預計在「十四五」規劃期間，投資近20億元人民幣。在線下方面，由於集團本身有藥房業務支撐，因此相信會比同行有優勢。面對行業的毛利率下跌方面，集團會向開發高毛利產品及業務方面去發展。財務總監李曉娟補充，集團旗下醫療器械業務的毛利率比傳統醫藥行業為高，未來擬優化業務結構，例如開發耗材業務及線上生意，冀對毛利率構成支持。
記者：陳偉燊
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