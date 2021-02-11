京東上季non-GAAP盈利跌28% 勝預期
文章日期：2021年8月23日 18:31
京東集團（9618）收市後公布，上季收入按年增加26.2%，錄得2538億元（人民幣，下同）勝市場預期；期內服務收入341億元，按年增加49.2%。歸屬於普通股股東的淨利潤為7.94億元，較去年同期的164億元大跌95.2%。非公認會計準則（non-GAAP）淨利潤錄得46億元，去年同期為59億元，倒退28.3%，仍勝預期。
京東年度活躍用戶數由截至2020年6月30日止十二個月的4.174億增加27.4%至截至2021年6月30日止十二個月的5.319億。
集團指出，今年6月18日，二手消費電子產品交易和服務平台愛回收（美：RERE）赴美掛牌，上市後，京東集團持股比例約為33.4%。根據京東集團與愛回收簽訂的商業合作協議，雙方將在用戶流量、營銷、研發、佣金分成、供應鏈和物流、客戶服務和售後服務方面展開合作。
京東績前升0.91%，報243.6元。
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