人行周誠君：南向債券通或較快實現
文章日期：2021年8月23日 18:17
中國人民銀行金融研究所所長周誠君今出席政府舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會時表示，內地和香港的金融體系，特別是資本和金融帳戶開放程度不一致，客觀上，內地不得不維持目前資金相對隔離的狀況，惟目前有橋樑、渠道，例如滬深港通、債券通、將來推出的理財通，都會有相當多的境外資金在中港之間往返，而債券通的「南向通」，內地可能會較快實現此政策目標。
與會的行政會議成員、金管局前總裁任志剛重申希望港股市場可引入人民幣作為交易媒介、清算、報價的選擇的建議，又指目前香港與內地是一國兩制下兩個金融體系，認為兩體系之間的資金、資本流通仍是很少。
周誠君回應指，人民幣在中國境外，就屬於離岸人民幣，擺脫了中國大陸境內相關法律規則制度，便有自由使用的性質，有關的結算則守當地關於金融市場的法例法規，在香港亦如是。然而，香港任何經濟活動例如股、債，若想採用人民幣結算，甚或國際上任何地方願意用人民幣開展相應計價交易、結算，人行都樂見其成。他指，香港有最完善的離岸人民幣相關的基礎設施，認為香港完全有能力落實任的建議。
周又提到，香港在人民幣國際化方面的任務，是為全世界的市場主體因持有各種人民幣頭寸、人民幣資產而產生的外匯市場匯率風險，進行各樣服務，提供各種人民幣匯率產品、衍生品，讓市場主體能自由選擇，以控制好他們的匯率風險。
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