與會的行政會議成員、金管局前總裁任志剛重申希望港股市場可引入人民幣作為交易媒介、清算、報價的選擇的建議，又指目前香港與內地是一國兩制下兩個金融體系，認為兩體系之間的資金、資本流通仍是很少。

周誠君回應指，人民幣在中國境外，就屬於離岸人民幣，擺脫了中國大陸境內相關法律規則制度，便有自由使用的性質，有關的結算則守當地關於金融市場的法例法規，在香港亦如是。然而，香港任何經濟活動例如股、債，若想採用人民幣結算，甚或國際上任何地方願意用人民幣開展相應計價交易、結算，人行都樂見其成。他指，香港有最完善的離岸人民幣相關的基礎設施，認為香港完全有能力落實任的建議。

周又提到，香港在人民幣國際化方面的任務，是為全世界的市場主體因持有各種人民幣頭寸、人民幣資產而產生的外匯市場匯率風險，進行各樣服務，提供各種人民幣匯率產品、衍生品，讓市場主體能自由選擇，以控制好他們的匯率風險。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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