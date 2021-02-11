神冠控股上半年多賺1.26倍至6120萬
文章日期：2021年8月23日 18:24
中國腸衣生產商神冠控股（0829）公布，截至今年6月底止，中期純利錄6120萬元，較去年同期2710萬元（人民幣，下同），急升1.26倍。每股基本盈利為0.019元，不派息。
集團上半年收入按年升39%，至5.06億元；主要由於中國疫情受控，經濟逐步復蘇，集團開發的仿高級天然腸衣新產品帶動腸衣銷售量，較以往錄大幅增長。至於期內毛利率則達28%，較去年上半年26.5%升1.5個百分點。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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