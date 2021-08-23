新奧能源中期多賺近4成 首派中期息每股0.59元
文章日期：2021年8月23日 18:11
新奧能源（2688）公布，中期純利升39.8%至37.65億元人民幣（下同），每股基本盈利為3.34元，核心利潤按年升18.4%至36.85億元，中期息派每股0.59港元，2020年中期無派息，亦是集團自2001年上市以來首次派中期息。
集團指，為了分散集團年內的現金資源及與股東提早分享其成果，公司決定自今個財政年度開始將全年股息分兩次派發，並將維持全年派息率與往年相若水平。
上半年集團總營業額錄得412.32 億元，按年升30.7%，主要由於規模效應及受惠於環球低息環境，營運支出及融資成本佔營業額的比率減少0.76 個百份點至6.05%。
上半年天然氣零售銷售量為124.31億立方米，按年升22.3%，帶動天然氣零售業務收入上升27.2%至231.38 億元，毛利增長 11%至33.69 億元。期內LNG需求大增導致現貨價格大幅上漲，集團指，期內緊抓貿易市場之機遇，利用其多元化的LNG資源進行批發銷售，期內批發氣銷售量錄得35.8億立方米。LNG 價格上漲帶動燃氣批發業務收入按年23.3%至97.68 億元，毛利更錄得162.5%增長至3.57 億元。綜合能源銷售量為80.49億千瓦時，按年升67.5%。
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