集團指，為了分散集團年內的現金資源及與股東提早分享其成果，公司決定自今個財政年度開始將全年股息分兩次派發，並將維持全年派息率與往年相若水平。

上半年集團總營業額錄得412.32 億元，按年升30.7%，主要由於規模效應及受惠於環球低息環境，營運支出及融資成本佔營業額的比率減少0.76 個百份點至6.05%。

上半年天然氣零售銷售量為124.31億立方米，按年升22.3%，帶動天然氣零售業務收入上升27.2%至231.38 億元，毛利增長 11%至33.69 億元。期內LNG需求大增導致現貨價格大幅上漲，集團指，期內緊抓貿易市場之機遇，利用其多元化的LNG資源進行批發銷售，期內批發氣銷售量錄得35.8億立方米。LNG 價格上漲帶動燃氣批發業務收入按年23.3%至97.68 億元，毛利更錄得162.5%增長至3.57 億元。綜合能源銷售量為80.49億千瓦時，按年升67.5%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

渝太中期虧損8186.3萬元 不派息

兩間門店涉食安問題 奈雪的茶遭處頂格罰款

港通中期多賺1.42倍賺4.46億 投資恒大錄虧損逾1億

維他奶重選李國寶等獨董反對票大增

同程藝龍半年轉賺4.61億元人民幣

特步國際：下半年收入料可錄三成升幅 五成海外店舖仍錄虧損

天虹紡織賺多122倍 息派50港仙

恒生：鄭慧敏辭任行政總裁等職務 施穎茵接任 王冬勝辭非執董

國泰君安國際上半年盈利升55% 中期息多派47%

藥明生物中期多賺1.5倍 不派息

奧園健康今年第三方外拓目標500萬平方米

康師傅中期少賺14.5% 中期息6.88美仙

橫濱市長換在野黨勝出 綜合渡假村計劃或叫停