截至今年6月底，公司倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有的縣區，包括由自家運營的約1200個倉庫，及由雲倉生態平台上業主及經營者運營的1600多個雲倉。旗下倉儲網絡的總管理面積約為2300萬平方米（包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積）。

期內，公司擁有自有配送人員約20萬人，經營約7,800個配送站，覆蓋全國32個省和直轄市及445個城市及直轄市的區，其中絕大多數的配送站都是自營配送站。此外，公司運營超過1萬個服務站及自提櫃，擁有28萬個合作自提櫃及服務點，為用戶提供7*24智能取件及收貨服務。

京東物流今天收報24.95元，跌0.4%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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