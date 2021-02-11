京東物流中期虧損152.14億元 不派中期息
文章日期：2021年8月23日 18:12
京東系收市後公布中期業績，京東物流（2618）期內收入按年增加53.7%至484.72億元（人民幣，下同），增加乃受來自一體化供應鏈客戶收入增加29.6%及來自其他客戶收入增加164.8%所驅動。期間虧損152.14億元，去年同期為盈利6.47億元。期間非國際財務報告準則（non-IFRS）虧損為15.02億元，去年同期為盈利19.83億元。不派中期股息。
截至今年6月底，公司倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有的縣區，包括由自家運營的約1200個倉庫，及由雲倉生態平台上業主及經營者運營的1600多個雲倉。旗下倉儲網絡的總管理面積約為2300萬平方米（包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積）。
期內，公司擁有自有配送人員約20萬人，經營約7,800個配送站，覆蓋全國32個省和直轄市及445個城市及直轄市的區，其中絕大多數的配送站都是自營配送站。此外，公司運營超過1萬個服務站及自提櫃，擁有28萬個合作自提櫃及服務點，為用戶提供7*24智能取件及收貨服務。
京東物流今天收報24.95元，跌0.4%。
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