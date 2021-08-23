恒基發展中期純利減少37.5% 息1仙
文章日期：2021年8月23日 17:57
恒基發展（0097）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔盈利為3000萬元，去年同期錄4800萬元，盈利下跌主要由於期內未有如去年同期若干業主提供之租金寬免，以及政府「保就業」計劃所致。每股盈利為1仙，中期息1仙，按年持平。
期內，集團收入8.95億元，按年升1.7%；除稅前盈利3500萬元，按年減少36.36%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道