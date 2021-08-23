快看漫畫創始人兼CEO陳安妮在內部郵件中公布，目前快看總用戶超過3.4億，Z世代用戶佔比在90%至94%之間，產品總月活近5000萬，創下歷史新高。

資料顯示，快看成立於2014年，市場佔有率超過50%。目前，快看的漫畫業務已經實現盈利，總收入規模每年保持50%以上的增長。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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