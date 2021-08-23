騰訊有份｜國漫平台「快看」融資逾18億元行業新高
文章日期：2021年8月23日 18:05
內地國產漫畫平台「快看」今天完成2.4億美元（約18.72億港元）融資，為平台迄今為止最大單筆融資，亦再次刷新漫畫行業融資額紀錄。本輪融資公司包括建銀國際、南韓Android應用商店之一ONE Store、騰訊（0700）、對沖基金Coatue、天圖資本等。
快看漫畫創始人兼CEO陳安妮在內部郵件中公布，目前快看總用戶超過3.4億，Z世代用戶佔比在90%至94%之間，產品總月活近5000萬，創下歷史新高。
資料顯示，快看成立於2014年，市場佔有率超過50%。目前，快看的漫畫業務已經實現盈利，總收入規模每年保持50%以上的增長。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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