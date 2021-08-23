恒地中期基礎盈利增逾5成 中期息0.5元
文章日期：2021年8月23日 17:35
恒地（0012）公布中期業績，截至今年6月底止，基礎盈利為78.06億元，按年增加51%。集團建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損12.57億元，計及相關公允價值虧損，集團期內之股東應佔盈利為65.49億元，按年增加131%，每股盈利1.35元，中期息0.5元。
上半年集團錄得收入87.92億元，按年跌19.66%。本港港物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為37.05億元及12.02億元，按年分別減少31%及52%。內地物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為23.11億元及3.49億元，較去年同期分別減少21%及49%。截至上半年，本港自佔之合約銷售總額約78.65億元，按年增加178%。
土地儲備方面，以自佔樓面計，集團現時於本港擁有土地儲備約2430萬平方呎。期內，除已作銷售安排之項目外，集團已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，可於2022年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約369萬方呎，總地價成本估計約334億元。
另外，集團再購入約28萬平方呎新界土地。然而，集團於錦田所擁有約十萬平方呎土地，被政府以現金補償方式合共約8000萬元，收回作公共用途。截至上半年，集團所持有之新界土地儲備已擴展至約4460萬方呎。
恒地收報35.8元，升1.7%。
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