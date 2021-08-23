上半年集團錄得收入87.92億元，按年跌19.66%。本港港物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為37.05億元及12.02億元，按年分別減少31%及52%。內地物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為23.11億元及3.49億元，較去年同期分別減少21%及49%。截至上半年，本港自佔之合約銷售總額約78.65億元，按年增加178%。

土地儲備方面，以自佔樓面計，集團現時於本港擁有土地儲備約2430萬平方呎。期內，除已作銷售安排之項目外，集團已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，可於2022年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約369萬方呎，總地價成本估計約334億元。

另外，集團再購入約28萬平方呎新界土地。然而，集團於錦田所擁有約十萬平方呎土地，被政府以現金補償方式合共約8000萬元，收回作公共用途。截至上半年，集團所持有之新界土地儲備已擴展至約4460萬方呎。

恒地收報35.8元，升1.7%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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