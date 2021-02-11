百盛商業中期虧轉盈賺700萬 不派息
文章日期：2021年8月23日 17:46
百盛商業（3368）收市後公布，截至今年6月底止，中期純利錄700萬元（人民幣，下同），較去年同期虧損1.894億元，扭虧為盈。每股盈利達0.003元，不派息。
集團今年上半年收入為24.86億元，按年升26.6%；同店銷售則升25.9%。期內銷售所得款項總額為62.537億元，同比升27.7%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
斥7億人幣成立公寓管理公司 小米：減輕員工租房壓力 增加幸福感