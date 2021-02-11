集團指，2022財年首季收益亦較疫情前，亦即截至2019年6月底的首季（2020財年首季）增加 12.6%，反映了較疫情前水平顯著增長，有關增長預期將於整個2022財年持續並加速。

2022財年首季已簽訂合約價值分別較2021財年首季及2020財年首季的疫情前水平大幅上升111.9%及74.7%，主要由於製作能力提高及品牌客戶類別增加。

集團指，美國及中國的媒體分部較去年同期強勢反彈，加速擺脫疫情的影響，2022財年首季之已簽訂合約價值分別按年增加139.6%及48.2%。

毛利方面，2022年財年首季的毛利按年飆升131.1%，或較2020財年首季急升34.2%，為 1.171億元，毛利率則上升至 58.3%，按年增長18.5個百分點。有關增長乃主要由於媒體分部的媒體製作規模擴大及更精簡地交付活動，加上電子商務及零售分部以正價銷售的產品比例上升。

媒體分部於2022財年首季收益按年增加117.1%至1.454億元，毛利率達62.5%，按年升20.7個百分點﹔電子商務及零售分部於2022財年首季收益按年下跌8%至5540萬元，2022財年的毛利升16.2%至2630萬元，毛利率達47.4%，按年升9.8 個百分點，原因是庫存採購水平正從截至2021財年實施的疫情調整水平逐步反彈。

集團指，銷售及營銷開支按年增加25.9個百分點至2022財年首季的3400萬元，行政及經營開支按年升65.5%至2022財年首季的4550萬元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

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日期：2021年8月24日 (星期二)

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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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