集團指，中期淨虧損增加主要是由於自2020年6月起擴展至內地物業發展營運分部後，於2021年上半年在內地的物業發展業務產生的物業發展相關營運及財務成本所致。

該等營運及財務成本於發展週期的早期階段未能被出售物業所產生的相關收入悉數抵銷。

集團中期收入為5.44億元，較2020年中期收入僅2490萬元增加2087.3%。當中來自出售物業收入為5.19億元，2020年中期無此收入﹔租金收入2440萬元，按年升10.4%﹔財務管理收入為100萬元，較去年同期280萬元下跌 64.7%。

集團於2021年上半年，3個在四川省的物業項目於期內已進行預售，期內合約銷售價值約為42.975億元，確認收入為5.189億元。集團對中國整體及長期經濟前景及中國房地產市場仍持樂觀，預計中國房地產市場穩定及長期需求可持續，將繼續致力擴展中國房地產業務。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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