兩間門店涉食安問題 奈雪的茶遭處頂格罰款
文章日期：2021年8月23日 17:21
內地手搖飲品牌奈雪的茶（2150）受食安問題困擾多時；國家市場監管總局公布，6宗食品安全案件的查處情況，包括計劃對於本月初，遭當局查封的奈雪的茶兩間北京市門店，予以頂格罰款，涉及10萬元（人民幣，下同）；另對相關門店店長分別罰款25萬元和28萬元。
集團於本月初遭官媒揭發食安問題，包括多間分店存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤說明不實等問題，違反國家《食品安全法》規定；其中北京兩間門店亦已立即停業，以配合當局調查。集團當時亦曾發公告強調，並無因相關事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款。
自食安問題以來，奈雪的茶近期股價持續走下坡，並屢創新低，今日收跌約3.1%至9.54元，較招股價19.8元「插水」逾五成。
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