集團於本月初遭官媒揭發食安問題，包括多間分店存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤說明不實等問題，違反國家《食品安全法》規定；其中北京兩間門店亦已立即停業，以配合當局調查。集團當時亦曾發公告強調，並無因相關事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款。

自食安問題以來，奈雪的茶近期股價持續走下坡，並屢創新低，今日收跌約3.1%至9.54元，較招股價19.8元「插水」逾五成。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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