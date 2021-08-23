先瑞達醫療明掛牌 暗盤跌逾兩成
文章日期：2021年8月23日 17:02
先瑞達醫療（6669）明天掛牌上市，每股發售價定為23.8元，截至下午四時半，暗盤於富途報18.3元，跌23.1%，以每手1,000股計，每手帳面蝕5,500元；以「頂頭槌飛」9,000股計，帳面蝕4.95萬元。
另外，該股於耀才及耀立報18元，跌24.4%，以每手1,000股計，每手帳面蝕5,800；以「頂頭槌飛」9,000股計，帳面蝕5.22萬元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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