港通中期多賺1.42倍賺4.46億 投資恒大錄虧損逾1億
文章日期：2021年8月23日 17:10
港通（0032）公布6月底止中期業績，受惠於透過損益按公允值計量的金融資產之公允值淨收益達到1.25億元帶動，股東應佔溢利按年大增1.42倍，賺4.46億元。其建議每股派第二季度中期息0.06元，與去年同期一樣。該集團指，在中美政治關係持續緊張的情況下，今年下半年的金融市場將繼續波動。有鑑於此，他們預期整體業績不會在今年恢復至疫情大流行前水平。
該集團期內收入只有3.39億元，按年減少9.3%，原因是財務管理分部的收入減少大於經營駕駛學校的收入增長。期內非上市基金投資的公允值淨收益達2.75億元，與上市證券公允值虧損1.47億元抵銷，上市證券投資公允值錄得虧損，則與其投資於恒大集團（3333）錄公允值虧損1.09億元有關。另透過其他全面收益表而非損益賬反映公允值變動方面，當中有7050萬元公允值虧損，與投資於恒大汽車（0708）有關。
期內應佔聯營公司西隧的收益按年增加5.4%，達2.12億元。駕駛訓練學校業務分部溢利則達9319.1萬元，按年大增35.23%。電子道路收費項目快易通方面，港通應佔分部溢利為1394.8萬元，按年減少35.1%。
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