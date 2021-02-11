該集團期內收入只有3.39億元，按年減少9.3%，原因是財務管理分部的收入減少大於經營駕駛學校的收入增長。期內非上市基金投資的公允值淨收益達2.75億元，與上市證券公允值虧損1.47億元抵銷，上市證券投資公允值錄得虧損，則與其投資於恒大集團（3333）錄公允值虧損1.09億元有關。另透過其他全面收益表而非損益賬反映公允值變動方面，當中有7050萬元公允值虧損，與投資於恒大汽車（0708）有關。

期內應佔聯營公司西隧的收益按年增加5.4%，達2.12億元。駕駛訓練學校業務分部溢利則達9319.1萬元，按年大增35.23%。電子道路收費項目快易通方面，港通應佔分部溢利為1394.8萬元，按年減少35.1%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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