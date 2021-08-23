另該集團在配發及回購股份動議加入股份數目細項方面，反對票亦明顯較去年為多。當中在配發股份動議方面，遭投反對票佔35.7%，較去年同期的25.4%為高；反對票數多達2.78億股，較去年同期的1.99億股，增加7844.58萬股。另在回購股份加入股份數目細項動議方面，反對票佔比達36.5%，較去年同期增加11.1個百分點；反對票數多達2億股，按年增加8416.88萬股。

雖然多項動議反對票增加，但是皆超過五成贊成票，因此最終全數獲得通過。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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