維他奶重選李國寶等獨董反對票大增
文章日期：2021年8月23日 17:06
維他奶（0345）公布今天舉行股東周年大會的投票結果顯示，重選東亞銀行（0023）主席李國寶、怡和非執行董事黎定基為集團的獨立非執行董事，分別遭遇28.9%及24.8%反對票，涉及反對票多達2.24億股及1.88億股。這為近年該股罕見。
另該集團在配發及回購股份動議加入股份數目細項方面，反對票亦明顯較去年為多。當中在配發股份動議方面，遭投反對票佔35.7%，較去年同期的25.4%為高；反對票數多達2.78億股，較去年同期的1.99億股，增加7844.58萬股。另在回購股份加入股份數目細項動議方面，反對票佔比達36.5%，較去年同期增加11.1個百分點；反對票數多達2億股，按年增加8416.88萬股。
雖然多項動議反對票增加，但是皆超過五成贊成票，因此最終全數獲得通過。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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