同程藝龍半年轉賺4.61億元人民幣
文章日期：2021年8月23日 17:03
同程藝龍（0780）公布中期業績，收入按年升70.1％至37.51億元（人民幣，下同），純利達4.61億元，去年同期錄虧損90.3萬元，毛利按年升86.5％至28.37億元。每股盈利0.21元，不派息。
平均月活躍用戶升58.1％至2.56億戶，平均月付費用戶升82％至3040萬戶。
同程藝龍今日收報15.36港元，按年升1.54％，成交額1.22億港元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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