國泰君安國際上半年盈利升55% 中期息多派47%
文章日期：2021年8月23日 16:45
國泰君安國際（1788）宣布，截至今年6月底止中期收入按年增長40%至25.13億元，盈利按年增55%至9.37億元，每股盈利9.77仙，派中期息每股5仙，按年多47%。
期內來自佣金及費用收益錄9.86億元，升60%；利息收益按年跌4%至12.7億元；交易及投資淨收益錄2.565億元，對比去年同期錄1.41億元虧損。
國泰君安國際今日收市後公布業績，績前股價收報1.26元，升1.6%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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