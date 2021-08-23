期內來自佣金及費用收益錄9.86億元，升60%；利息收益按年跌4%至12.7億元；交易及投資淨收益錄2.565億元，對比去年同期錄1.41億元虧損。

國泰君安國際今日收市後公布業績，績前股價收報1.26元，升1.6%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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