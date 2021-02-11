集團表示，雖然新型疫情仍未完全受控，但中國市場需求的率先恢復，歐美等國亦隨著疫苗接種後，經濟活動也逐漸恢復。相反，紡織品供應大國印度的疫情影響了出口，反而推動了集團的紡織產品的需求，集團期內收入和溢利同創新高。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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